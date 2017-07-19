Пермь посетит велопутешественник Нодар Беридзе
В Пермь приедет велопутешественник Нодар Беридзе, который намерен преодолеть 45 тысяч километров, пройдя маршрут от Тбилиси до Лиссабона и обратно. 47-летний Нодар разбил свое путешествие на несколько частей. Путешественник уже проехал путь от Тбилиси до Алматы, а также дорогу по Белоруссии, сообщает издание "Текст". Завершить свой велопробег мужчина планирует 26 мая 2018 года.
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