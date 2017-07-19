Пермяки смогут вернуть деньги за капремонт

Жители 123 домов в Прикамье могут вернуть заплаченные взносы за капитальный ремонт обратно. Об этом сегодня сообщили в краевом правительстве. Здесь начали новую ревизию зданий, и выяснилось, что очень многие приводить в порядок уже давно бесполезно, их проще снести. Соответственно, деньги с людей брать бессмысленно.

Таким образом, у некоторых пермяков появилась возможность получить обратно ровно столько, сколько они заплатили на сегодняшний день. Такие вот дома, которые считаются многоквартирными, а на стенах висят коромысла и в подъездах сложены дрова, давно просятся на покой.

Сотрудники краевого фонда капремонта принялись за оценку техсостояния того жилого фонда, куда до последнего времени направлялись квитанции. Ремонт нецелесообразен, если, например, дом аварийный или износ его превышает 70 процентов. Первые итоги - 123 дома по всему краю.

На данный момент заявлений немного. О том, что их дом исключён из программы люди могут узнать в интернете, от управляющих компаний или правления ТСЖ, в конце концов, им перестанут приходить квитанции, потому что платить не за что.

Так что не капремонта теперь надо ждать жителям таких домов, а расселения - а это уже другой вопрос и времени для некоторых нескорого.