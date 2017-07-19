В Краснокамском районе уничтожили одноруких бандитов

На мусорном полигоне в Краснокамском районе сегодня демонстративно уничтожили 1300 игровых автоматов. Всех их в разное время конфисковали из подпольных клубов и казино. Теперь корпуса сравнял с землей экскаватор.

Место действия - полигон в Краснокамском районе. Именно здесь своей участи дожидаются более 7 тысяч одноруких бандитов. Эти аппараты сотрудники полиции изъяли еще в 2014-2015 годах. Но денег на утилизацию тогда не было. Сейчас судьба автоматов решена и сегодня под пресс попала первая партия.

Игорь Цветков, Главный федеральный инспектор по Пермскому краю:

- От этого разрушаются многие семьи, люди впадают в зависимости, теряют жилье, имущество. Надо для примера показать просто - оштрафовать, осудить, отправить в места не столь отдаленные.

Аппараты все-таки приносят золото. Правда, лишь то, что извлекают из материнских плат при разборе уже на полигоне. В ход идет и пластик. После раздробления корпусы игровых автоматов отправятся на заводы по переработке черного металла. И вполне возможно, что в будущем однорукие бандиты станут новым автомобилем, или холодильником.