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В Орджоникидзевском районе Перми обвалилась крыша аварийного дома
В жилом доме Орджоникидзевского района обрушился потолок. Сегодня на месте ЧП работают специалисты. Жителям вход пока воспрещен.
Произошло обрушение потолочного перекрытия на втором этаже в квартире №14 на ул.Липовая, 8 в Орджоникидзевском районе Перми. На место ЧП были направлены экстренные службы города.
Дом двухподъездный, кирпичный с деревянными перекрытиями 1960 года постройки, 16-квартирный. В мае 2017 года жилой дом был признан аварийным, в доме проживает 35 человек.
По результатам проверки было принято решение о расселении жителей дома. Жителям было предложено размещение в маневренном фонде, однако жильцы от размещения отказались и разместились у родственников.
При обрушении потолочного перекрытия никто не пострадал. Все вопросы решаются в администрации Орджоникидзевского района города Перми.
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