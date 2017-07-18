В Орджоникидзевском районе Перми обвалилась крыша аварийного дома

В жилом доме Орджоникидзевского района обрушился потолок. Сегодня на месте ЧП работают специалисты. Жителям вход пока воспрещен.

Произошло обрушение потолочного перекрытия на втором этаже в квартире №14 на ул.Липовая, 8 в Орджоникидзевском районе Перми. На место ЧП были направлены экстренные службы города.

Дом двухподъездный, кирпичный с деревянными перекрытиями 1960 года постройки, 16-квартирный. В мае 2017 года жилой дом был признан аварийным, в доме проживает 35 человек.

По результатам проверки было принято решение о расселении жителей дома. Жителям было предложено размещение в маневренном фонде, однако жильцы от размещения отказались и разместились у родственников.

При обрушении потолочного перекрытия никто не пострадал. Все вопросы решаются в администрации Орджоникидзевского района города Перми.