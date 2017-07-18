Пермская делегация примет участие в авиасалоне «МАКС»
На авиасалоне "МАКС", который стартует 18 июля в подмосковном Жуковском, обсудят вопросы обеспечения заказами пермских предприятий. В работе авиафорума примет участие делегация Пермского края.
В экспозиции будут представлены продукции и технологии ОДК "Пермские моторы", "Авиадвигатель", "Редуктор-ПМ", "Протон-ПМ" и некоторые другие. В рамках деловой программы глава региона проведет встречи с руководителями крупных российских компаний. В планах обсудить реализацию инвестпроектов на предприятиях Пермского края.
Авиасалон "МАКС" - международная аэрокосмическая выставка, которая раз в два года демонстрирует российские высокие технологии. Также программа включает зрелищное авиашоу.
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