Предприятия Прикамья на защите окружающей среды
Состояние сточных вод, атмосферного воздуха, почвы и количество промышленных выбросов. Сегодня любое социально ответственное предприятие проводит такой анализ не по указке, а по своей инициативе. Год экологии таким инициативам сопутствует. Прикамские нефтяники, к примеру, традиционно выпускают рыбу в реки.
В Год экологии в России защите окружающей среды крупные промышленные предприятия уделяют особое внимание. На «Транснефти», к примеру, следят, в том числе и за восстановлением экосистемы.
Результаты анализа воды вблизи «Уральской» показали, что все в норме. Ну, а уже сегодня на линейной производственно-диспетчерской станции «Лысьва» специалисты возьмут пробы промвыбросов и сточных вод на очистных сооружениях.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Орджоникидзевском районе Перми обвалилась крыша аварийного дома
Пермская делегация примет участие в авиасалоне «МАКС»
Спасти Алену
Жителям Прикамья возместят ущерб от летнего паводка
Обнять собаку и помочь бездомным животным
Экскурсия для меценатов: где прошло детство П.И.Чайковского
Очередная буря прокатилась по районам Прикамья
В Прикамье устраняют недостатки в квартирах для детей-сирот
Трамвай сошел с рельсов в Индустриальном районе Перми
Пермяки приспосабливаются к очередным дорожным изменениям
Добавить комментарий: