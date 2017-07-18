Предприятия Прикамья на защите окружающей среды

Состояние сточных вод, атмосферного воздуха, почвы и количество промышленных выбросов. Сегодня любое социально ответственное предприятие проводит такой анализ не по указке, а по своей инициативе. Год экологии таким инициативам сопутствует. Прикамские нефтяники, к примеру, традиционно выпускают рыбу в реки.

В Год экологии в России защите окружающей среды крупные промышленные предприятия уделяют особое внимание. На «Транснефти», к примеру, следят, в том числе и за восстановлением экосистемы.

Результаты анализа воды вблизи «Уральской» показали, что все в норме. Ну, а уже сегодня на линейной производственно-диспетчерской станции «Лысьва» специалисты возьмут пробы промвыбросов и сточных вод на очистных сооружениях.