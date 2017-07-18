Спасти Алену
В Пермском крае намерены спасти девочку Алену с пороком сердца, которая должна родиться через несколько дней.
Александре Ковиной из Усть-Кишерти сообщили, что у ее ребенка тяжелый порок сердца и что с ним в Пермском крае не выживал никто. Но врачи из Санкт-Петербурга считают, что шанс все-таки есть. Чтобы выжить, маленькая Алена должна родиться на операционном столе. Ей нужно попасть в руки кардиохирурга сразу же после появления на свет.
Провести такое лечение готовы в первой городской больнице Санкт-Петербурга. Но это не федеральный центр, где можно лечиться по квотам, поэтому оказать бесплатную помощь жителям другого региона здесь не могут. Накоплений семьи хватит, чтобы купить билеты, оплатить роды и часть лечения дочери. Чтобы собрать всю необходимую сумму, Ковины обращаются к пермякам посредством фонда «ДедМорозим».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Жителям Прикамья возместят ущерб от летнего паводка
Обнять собаку и помочь бездомным животным
Экскурсия для меценатов: где прошло детство П.И.Чайковского
Очередная буря прокатилась по районам Прикамья
В Прикамье устраняют недостатки в квартирах для детей-сирот
Трамвай сошел с рельсов в Индустриальном районе Перми
Пермяки приспосабливаются к очередным дорожным изменениям
Кошка греется на радиаторе: новый арт-объект в Перми
Зной или дожди: что ждет пермяков на этой неделе?
Рядом с ТРК «Семья» загорелся автомобиль
Добавить комментарий: