Спасти Алену

В Пермском крае намерены спасти девочку Алену с пороком сердца, которая должна родиться через несколько дней.

Александре Ковиной из Усть-Кишерти сообщили, что у ее ребенка тяжелый порок сердца и что с ним в Пермском крае не выживал никто. Но врачи из Санкт-Петербурга считают, что шанс все-таки есть. Чтобы выжить, маленькая Алена должна родиться на операционном столе. Ей нужно попасть в руки кардиохирурга сразу же после появления на свет.

Провести такое лечение готовы в первой городской больнице Санкт-Петербурга. Но это не федеральный центр, где можно лечиться по квотам, поэтому оказать бесплатную помощь жителям другого региона здесь не могут. Накоплений семьи хватит, чтобы купить билеты, оплатить роды и часть лечения дочери. Чтобы собрать всю необходимую сумму, Ковины обращаются к пермякам посредством фонда «ДедМорозим».