Жителям Прикамья возместят ущерб от летнего паводка
Региональное Министерство соцразвития заявило о том, что пострадавшие от подтопления жители Пермского края с этой недели начнут получать материальную помощь. Она может быть оказана тем, чей урожай уничтожен, либо значительно пострадал. Размер выплат составит не более 15 тысяч рублей на домовладение. Эти средства будут выделены в рамках государственной социальной помощи из краевого бюджета после подтверждения факта нанесенного вреда. Претендовать на возмещение ущерба могут и жители затопленных домов. Заявки в резервный фонд будут утверждаться муниципальной комиссией.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Обнять собаку и помочь бездомным животным
Экскурсия для меценатов: где прошло детство П.И.Чайковского
Очередная буря прокатилась по районам Прикамья
В Прикамье устраняют недостатки в квартирах для детей-сирот
Трамвай сошел с рельсов в Индустриальном районе Перми
Пермяки приспосабливаются к очередным дорожным изменениям
Кошка греется на радиаторе: новый арт-объект в Перми
Зной или дожди: что ждет пермяков на этой неделе?
Рядом с ТРК «Семья» загорелся автомобиль
Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Кунгур
Добавить комментарий: