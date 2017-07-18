Жителям Прикамья возместят ущерб от летнего паводка

Региональное Министерство соцразвития заявило о том, что пострадавшие от подтопления жители Пермского края с этой недели начнут получать материальную помощь. Она может быть оказана тем, чей урожай уничтожен, либо значительно пострадал. Размер выплат составит не более 15 тысяч рублей на домовладение. Эти средства будут выделены в рамках государственной социальной помощи из краевого бюджета после подтверждения факта нанесенного вреда. Претендовать на возмещение ущерба могут и жители затопленных домов. Заявки в резервный фонд будут утверждаться муниципальной комиссией.