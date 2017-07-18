Обнять собаку и помочь бездомным животным

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58 тысяч рублей для бездомных животных собрала в Перми ежегодная благотворительная акция "Собака-обнимака". Десятки жителей собрались на улице, чтобы просто сфотографироваться с тем или иным питомцем.

Акция "Собака-обнимака" чуть было не отменилась из-за сильного дождя и ветра. Но когда организаторы увидели, сколько людей пришли сфотографироваться с животными. Было решено, что всё будет по плану.

Суть акции проста: на купленный талон, который стоил всего 100 рублей, можно было сфотографироваться с любой породистой собакой.

Если фотографии с большими и породистыми собаками делали за символическую плату, то вот взять из приюта собаку или кошку можно было совершенно бесплатно. Итогом акции стали 58 тысяч, которые на некоторое время помогут брошенным животным.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.07.2017 в 11:35 в рубрике - Вести Пермь

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