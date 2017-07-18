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Обнять собаку и помочь бездомным животным
58 тысяч рублей для бездомных животных собрала в Перми ежегодная благотворительная акция "Собака-обнимака". Десятки жителей собрались на улице, чтобы просто сфотографироваться с тем или иным питомцем.
Акция "Собака-обнимака" чуть было не отменилась из-за сильного дождя и ветра. Но когда организаторы увидели, сколько людей пришли сфотографироваться с животными. Было решено, что всё будет по плану.
Суть акции проста: на купленный талон, который стоил всего 100 рублей, можно было сфотографироваться с любой породистой собакой.
Если фотографии с большими и породистыми собаками делали за символическую плату, то вот взять из приюта собаку или кошку можно было совершенно бесплатно. Итогом акции стали 58 тысяч, которые на некоторое время помогут брошенным животным.
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