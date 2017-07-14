Пермские программисты разработали конкурента Photoshop
Программисты из Перми разработали программное обеспечение, которое может составить конкуренцию всемирно известному Photoshopу - пишет информационное агентство ХotGЕО. Разработка имеет совершенно новый, легкий в применении интерфейс. Уже вскоре программа появится в открытом доступе. Приложение выполняет такие функции, как обработка, ретушь, цифровое рисование, фильтры и эффекты. По утверждению специалистов, непрофессионалы не испытают трудности в работе. Первые тесты дали превосходный результат, и в данное время проводится альфа-тестирование продукта.
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