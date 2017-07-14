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Ученые Прикамья нашли зуб древнего слона
В Прикамье учёные обнаружили пластину зуба трогонтериевого слона. Это первая находка, которую сделали палеонтологи во время раскопок, которые начались неделю назад в Оханском районе. Учёные поясняют, что у древних слонов было несколько смен зубов. Первые прорезывались сразу после рождения, а следующие – по мере изнашивания предыдущих.
В 2010 году в Оханском районе рыбаки нашли фрагмент бивня трогонтериевого слона. Во время разведывательных работ специалисты пермского краеведческого музея обнаружили ещё одного слона и других животных того времени.
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