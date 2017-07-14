Библиотека современного искусства открылась в Перми

В Перми открылась новая библиотека. Расположилась она в арт-лаборатории, которая называется "Дом грузчика". Сам же факт открытия вызвал такой ажиотаж, что в зале не хватило места всем пришедшим. По задумке это будет не просто комната, куда можно прийти и почить книгу. Здесь планируется научить людей читать и понимать сложные философские тексты. А ещё сюда можно приносить в дар собственные книги.

Идея у работников арт-лаборатории "Дом грузчика" пришла сама собой. Несколько недель назад они получили бесценный подарок от московского Музея современного искусства "Гараж". Это были пять коробок книг про современное искусство. Эти книги очень полезны для увлекающихся творчеством, но читать их чрезвычайно сложно.

На чтениях, а правильнее всё-таки назвать их занятиями, будут созданы специальные риддинг-группы, которые особым способом будут учиться понимать сложнейшие тексты искусствоведов и философов.

Первое занятие в Библиотеке ДГ пройдёт уже 26 июля. Уже запланировано, что риддинг-группа читает тексты Карла Маркса и Бориса Гройса об искусстве.