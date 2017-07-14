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В Прикамье пришло лето
На следующей неделе в Прикамье потеплеет до плюс тридцати. Аномально дождливый и холодный период в Пермском крае закончился. Высотный циклон, который портил погоду в Перми, со дня на день распадется. На смену приходит высотный антициклон. Об этом сообщают в ГИС-Центре Пермского классического университета. Температура воздуха повысится, дожди и грозы будут локального характера. На севере Пермского края температура воздуха уже достигла климатической нормы. На юге региона это случится сегодня-завтра. Сегодня впервые со 2 мая дневной максимум перешел отметку в +25 градусов. На следующей неделе возможно повышение температуры в дневные часы до +30С, прогнозируют синоптики.
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