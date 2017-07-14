Ремонтной-механический завод Краснокамска пригласил журналистов

Экскурсия для журналистов прошла на Краснокамском ремонтно-механическом заводе. Одно из старейших и градообразующих мероприятий предполагает выйти на новый уровень развития.

Краснокамский ремонтно-механический завод - предприятие с более чем 40-летней историей. Новая жизнь здесь началась в начале 2000-х. Тогда упор сделали на производстве сельскохозяйственного оборудования. Сначала делали по лицензии, потом начали изготавливать свое.

Еще один краснокамский бренд - прицепы для легковых автомобилей. Полностью болтовое соединение сделано по лучшим европейским стандартам. Начинали с нуля, сейчас производство растет уже в геометрической прогрессии.

Работает на предприятии в основном молодёжь - выпускники местного техникума и училища. Благодаря заводу там появились и новые специальности.

Если сравнивать два первых полугодия 2016 и 2017 годов, то объем производства «Краснокамского РМЗ» увеличился ровно в полтора раза. И такой рост позволяет говорить о создании отдельного промышленного кластера сельскохозяйственного навесного оборудования в Прикамье.

Создание отдельного промышленного кластера позволит закрыть потребность в линейке оборудования всего сельскохозяйственного цикла. Причем делается это на основе пожеланий самих сельхозпроизводителей, а значит, промышленное оборудование здесь максимально приближено к полю.