Мотоциклист без шлема и прав разбился в ДТП
В Краснокамске мотоциклист без шлема разбился в ДТП с отечественным внедорожником. Как сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД, 27-летний водитель без прав и без шлема на мотоцикле Иж врезался в Шевроле Ниву. Мотоциклист не уступил дорогу автомобилю, в результате чего был госпитализирован с различными травмами.
Отметим, что с начала года с участием мототранспорта произошло 49 ДТП, в которых пострадали 63 человека, 6 погибли. По вине водителей мотоциклов произошло 32 ДТП, в которых три человека погибли, 38 получили травмы. Из общего числа аварий с участием мотоциклистов в 28 случаях водители не имели права управления мотоциклом, либо соответствующей категории.
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