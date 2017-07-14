Дом Культуры Красновишерска решено восстановить
Решено восстановить. 35 миллионов рублей выделено на реставрацию сгоревшего дома культуры в Красновишерске. 25 миллионов из резервного фонда правительства Пермского края, 10 миллионов – из бюджета Красновишерска. Ремонтные работы в ДК должны быть завершены летом 2018-го. Напомним, в июле 2016-го пожар уничтожил концертный и выставочный залы, танцевальный класс, световую и звуковую аппаратуру. Огонь ликвидировали 4 часа. К счастью, никто не пострадал.
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