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«Видимо, устала»
ДТП с участием грузового автомобиля "Газель" и легковой "Лады" сегодня ранним утром произошло на пересечении улиц Екатерининская и Крисанова. По предварительной информации, грузовик протаранил легковушку, которая получила серьезные повреждения. Сама Газель от удара перевернулась. Точные обстоятельства ДТП не известны. Сейчас работает следствие. А фотографии происшествия выложили в социальных сетях очевидцы с подписью: "В пять утра уже лежала, видимо, устала".
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