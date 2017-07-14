ДТП с участием грузового автомобиля "Газель" и легковой "Лады" сегодня ранним утром произошло на пересечении улиц Екатерининская и Крисанова. По предварительной информации, грузовик протаранил легковушку, которая получила серьезные повреждения. Сама Газель от удара перевернулась. Точные обстоятельства ДТП не известны. Сейчас работает следствие. А фотографии происшествия выложили в социальных сетях очевидцы с подписью: "В пять утра уже лежала, видимо, устала".