В Перми завершился второй день соревнований по гребле
Второй день соревнований и первенство Перми по гребле переместились на реку Мулянка в микрорайоне Парковый. Там юные спортсмены, возраст участников не старше 17 лет, поменяли плавсредства и сели на лодки "Драконы". Тут ребятам пришлось показать чудеса синхронности. Обычно они гребут под ритм большого барабана, потому четко попадают в такт, а на соревнованиях барабан заставили умолкнуть. Можно было только подбадривать с берега.
Первый день соревнований проходил в затоне судоремонтного завода, спортсмены выступали в парных зачетах. В своих группах сильнейшими оказались союзы Василина Сатонина и Елизавета Шабунина и Кирилл Кокорин и Дмитрий Ряпосов. В командных выступлениях сегодня победил экипаж "Мореман", за ним "Заозерье" и "Мулянка".
23 и 24 июля на Парковом состоится уже открытое первенство Перми по гребле. В нем примут участие не только профи, но и любители.
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