Дети или проводка: в Кудымкар выясняют причину пожара

В Кудымкаре этой ночью удалось спасти 9 человек. Пожар случился в квартире в трехэтажном доме, людям пришлось выпрыгивать из окон.О пожаре на улице Данилова, 36а в пожарную часть сообщили соседи с других домов. Они первыми подоспели на помощь людям в горящем доме. Сами люди покинуть здание не могли. В подъезде стоял густой дым. Через пару минут на место прибыли пожарные. С помощью лестниц стали эвакуировать людей с соседних квартир. Распространение огня удалось ликвидировать сразу.

Всего из дома эвакуировали 9 человек, 7 из которых дети. На тушении были задействованы 22 человека личного состава. Установлено, что пожар начался в квартире, где находились дети без присмотра родителей.

На данный момент точная причина пожара устанавливается. Отрабатываются две основные версии. Это либо неисправность в электропроводке, либо просто дети баловались с огнем.