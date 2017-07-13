В Перми открылась необычная выставка обезьян
В Перми открылась выставка обезьян. В отличие от обычного зоопарка здесь животных можно трогать, с ними можно играть, а с некоторыми даже и петь. Говорят, они делают это неплохо.
16 видов обезьян с разных континентов. Мартышки, макаки, саймири, лори, капуцин, магот и даже малыш-лемур. По словам организаторов выставки, обезьянки живут своей большой дружной семьей и чувствуют себя комфортно. Каждая находится под пристальным вниманием докторов, в хороших условиях и имеет все необходимые прививки. Поэтому общение с ними будет безопасным и для самых маленьких.
На выставке обезьянок можно не только посмотреть и изучить, но и взять на руки и покормить.
Познакомиться с обезьянками можно на выставке в торговом центре «Платина» по адресу Пушкина, 80 до середины августа.
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