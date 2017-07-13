В Перми зафиксирован всплеск ДТП

В ГИБДД зафиксировали всплеск аварий. За минувший день на дорогах Перми произошло пять серьезных ДТП, травмы получили шесть человек, в том числе трое пешеходов.

На улице Карбышева в Орджоникидзевском районе 50-летний водитель "Лады Гранта" сбил на пешеходном переходе 9-летнего мальчика. В результате ребенок получил травмы головы, ссадины и был госпитализирован.

Еще один наезд на пешехода произошел на улице Куйбышева. По предварительным данным, водитель автобуса напротив дома №115 в районе троллейбусного депо проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 38-летнюю женщину, переходившую дорогу на зеленый свет. В результате она была доставлена в больницу.