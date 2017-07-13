Пульс города
О жизни города и его жителей. Новости, история, интересные факты.
Сегодня в выпуске: История пермского транспорта, о работе троллейбусов, обзор прессы, инспекция строительства дорог и еще много всего интересного о летней жизни города в эфире программы "Пульс города".
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