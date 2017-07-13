Летние дни в Перми отмечают соревнованиями по гребле
Первый по-настоящему солнечный теплый июльский день отметился стартом первенства Перми среди девушек и юношей по гребле. Два дня они будут рассекать воду на своих байдарках, каноэ и даже лодках-драконах. Причем в разных водоемах. Сегодня все происходило в затоне судоремонтного завода на Водниках.
Спортивный сезон для этих ребят начинается в апреле, когда сходит лед и заканчивается в октябре. Чтобы ребята не замерзли, им даже шьют специальные варежки. Тренировки почти ежедневно и по несколько раз.
Сегодня соревнования будут еще зрелищнее – ребята пересядут на лодки-драконы. Посмотреть на соревнования можно с 9.00 утра на Парковом на реке Мулянка.
Понаблюдать за этим красочным зрелищем с берега можно до часа дня.
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