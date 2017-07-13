Летние дни в Перми отмечают соревнованиями по гребле

Первый по-настоящему солнечный теплый июльский день отметился стартом первенства Перми среди девушек и юношей по гребле. Два дня они будут рассекать воду на своих байдарках, каноэ и даже лодках-драконах. Причем в разных водоемах. Сегодня все происходило в затоне судоремонтного завода на Водниках.

Спортивный сезон для этих ребят начинается в апреле, когда сходит лед и заканчивается в октябре. Чтобы ребята не замерзли, им даже шьют специальные варежки. Тренировки почти ежедневно и по несколько раз.

Сегодня соревнования будут еще зрелищнее – ребята пересядут на лодки-драконы. Посмотреть на соревнования можно с 9.00 утра на Парковом на реке Мулянка.

Понаблюдать за этим красочным зрелищем с берега можно до часа дня.