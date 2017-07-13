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Подведены итоги сдачи ЕГЭ-2017 в Пермском крае
Сегодня Министерство образования и науки Пермского края обнародовало итоговые результаты сдачи ЕГЭ этого года.
Всего их сдавали почти 12 тысяч человек. Каждый восьмой школьник набрал 225 баллов и выше. По сравнению с прошлым годом результаты неплохие. Средний балл по русскому языку остался на прежнем уровне, а вот по математике, физике, биологии, информатике отмечается заметный рост. Как и раньше, наибольшей популярностью среди предметов по выбору пользуется "обществознание" - этот предмет сдавала почти половина всех выпускников.
Количество стобалльников в этом году также значительно увеличилось - всего 143 ученика идеально выполнили все задания теста, и бесспорный лидер среди предметов здесь "русский язык". При этом не справились с этим экзаменом только 10 человек.
О не сдавших: два ученика дисквалифицированы за использование мобильных телефонов, еще четверо - за шпаргалки, один - за то, что пытался вынести листки ответов из класса. Пересдать экзамен они смогут только на будущий год.
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