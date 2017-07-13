Пожар на химическом предприятии: основа сценария учений МЧС

Сильный пожар и выброс опасных веществ в атмосферу на химическом предприятии – таков сценарий командно-штабных учений, прошедших накануне в Перми.

Более полусотни людей личного состава МЧС приняло участие в театре не боевых, но максимально приближенных к ним действий.

По легенде на крупном промышленном предприятии из-за изношенности оборудования произошел выброс хлора. Ситуация осложнилась сильнейшим пожаром нефтепродуктов.

При ликвидации хоть и условного ЧС все средства хороши. Особенно современные. Пожарный робот "Шурик" может пройти там, где не ступит нога человека. Или вот еще беспилотник - чтобы свысока оценить масштаб бедствия.

Здесь говорят, что любые учения должны быть максимально приближены к реальным. Поэтому отрабатываются все возможные варианты развития событий.

К счастью, такие ЧС в Пермском крае попадают в новостные ленты исключительно с пометкой "учения". В последний раз подобное ЧП произошло в 2012 году на предприятии "Ависма" в Березниках. Тогда погибли 3 человека, более двух десятков получили различные травмы. Поэтому, как известно – чем тяжелее в учении, тем легче в бою.