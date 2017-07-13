Пермский край примет первый чемпионат мира
В Чайковском побывала делегация международной федерации биатлона. Интерес спортивных чиновников вполне понятен – 22 августа здесь стартует Чемпионат мира по летнему биатлону. Для Прикамья это одно из важнейших спортивных событий за всю его современную историю.
Сегодня контрольная инспекция, ранее были высказаны замечания по оборудованию допинг-комнат и длине штрафного круга. Сейчас он соответствует 150 метрам, как прописано в регламенте.
Только за первые две недели продажи билетов их стало меньше на две тысячи штук. Ажиотаж растет, в связи с чем было принято решение организовать фан-зоны в самом Чайковском. Город вряд ли справится с такой нагрузкой с точки зрения заселения, поэтому болельщики уже начали бронировать номера и даже снимать квартиры в соседних Воткинске и Ижевске.
Параллельно стараются сделать дорогу до биатлонного комплекса более комфортной.
Ну, а в августе Пермский край примет первый в своей истории чемпионат мира, не считая ветеранских. Старт 22 августа.
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