Продолжаются слушания по делу об обрушении дома на улице Куйбышева 103

После почти недельного перерыва возобновились слушания по делу об обрушении дома на улице Куйбышева, 103. Уже сейчас понятно, что процесс обещает быть долгим. 22 тома и 32 потерпевших, с каждым из которых должна состояться отдельная беседа. А на скамье подсудимых директор УК «Моторостроитель» Дроздов и его зам. Заремба. Их вина доказывается по статье 238 ч.3. «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Мастер управляющей компании Романов проходит по ст.109 «Причинение смерти по неосторожности». При обрушении дома погибли два человека, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Кстати, тем событиям 11 июля исполнилось 2 года. Возможно, в связи с этой датой и с начавшимся процессом к трагедии вновь приковано пристальное внимание и выясняются интересные подробности. Например, жильцы говорят, что их обязали оплатить взносы на капитальный ремонт, даже за тот период, когда их квартир фактически не было. То есть дом еще не восстановили. Много вопросов у людей вызывает и новая работа строителей, поэтому до сих пор владельцы не торопятся заезжать в восстановленные квартиры. Многие почти сразу выставили их на продажу, но пока безуспешно.