Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← На стройке Перми найден боевой снаряд

Пермский край примет первый чемпионат мира →

Продолжаются слушания по делу об обрушении дома на улице Куйбышева 103

смотреть видео

После почти недельного перерыва возобновились слушания по делу об обрушении дома на улице Куйбышева, 103. Уже сейчас понятно, что процесс обещает быть долгим. 22 тома и 32 потерпевших, с каждым из которых должна состояться отдельная беседа. А на скамье подсудимых директор УК «Моторостроитель» Дроздов и его зам. Заремба. Их вина доказывается по статье 238 ч.3. «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Мастер управляющей компании Романов проходит по ст.109 «Причинение смерти по неосторожности». При обрушении дома погибли два человека, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Кстати, тем событиям 11 июля исполнилось 2 года. Возможно, в связи с этой датой и с начавшимся процессом к трагедии вновь приковано пристальное внимание и выясняются интересные подробности. Например, жильцы говорят, что их обязали оплатить взносы на капитальный ремонт, даже за тот период, когда их квартир фактически не было. То есть дом еще не восстановили. Много вопросов у людей вызывает и новая работа строителей, поэтому до сих пор владельцы не торопятся заезжать в восстановленные квартиры. Многие почти сразу выставили их на продажу, но пока безуспешно.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.07.2017 в 09:41 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

На стройке Перми найден боевой снаряд

Пермский край в цифрах

Пермяк сбил лося

Инспектор пожарного надзора осужден за взятки

В Перми пойман вор-охранник

Одним долгостроем в Перми станет меньше

Внимание, Розыск!

В Прикамье ведется восстановление мостов и дорог

В Перми появится 15 «длинных историй»

Школьники России осваивали прикамское небо


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На стройке Перми найден боевой снаряд

Пермский край примет первый чемпионат мира →

Обратите внимание

в Перми

Пермский край примет первый чемпионат мира

Соревнования по летнему биатлону пройдут в Чайковском
смотреть видео читать13.07.2017 в 10:04
Метки: в Перми, Спорт

Продолжаются слушания по делу об обрушении дома на улице Куйбышева 103

Открываются новые подробности трагедии
смотреть видео читать13.07.2017 в 09:41
Метки: в Перми, Общество

На стройке Перми найден боевой снаряд

Для разминирования вызвана группа из Екатеринбурга
смотреть видео читать13.07.2017 в 09:12
Метки: в Перми, Происшествия

В центре Перми появится каток

Открытие запланировано на середину июля
читать12.07.2017 в 17:45
Метки: в Перми, Культура, Спорт

Мэр Перми проверил ход реконструкции Северной дамбы

Работы планируется завершить до 1 сентября
читать12.07.2017 в 16:33
Метки: в Перми

в России

В судебной практике появится новая форма пресечения

Суд будет иметь право накладывать запрет на осуществление определенных действий
читать12.07.2017 в 17:14
Метки: в России

Вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств

Изменения действуют с 10 июля
читать12.07.2017 в 15:05
Метки: в России

Регистрация недвижимости переходит в электронную форму

С начала года действует новый закон О государственной регистрации недвижимости
читать10.07.2017 в 15:22
Метки: в Пермском крае, в России, Официально

Альбина Джанабаева: «Я благодарна судьбе за сюрпризы»

Певица раскрывает секреты личной жизни
читать08.07.2017 в 12:04
Метки: в России, СМИ

Развитие Пермской агломерации обсуждается на Урбанистическом форуме

7-й урбанистический форум начал работу в Москве
смотреть видео читать07.07.2017 в 10:48
Метки: в России, в Пермском крае
Лента новостей RSS каналы

Пермский край примет первый чемпионат мираПермский край примет первый чемпионат мира

Продолжаются слушания по делу об обрушении дома на улице Куйбышева 103Продолжаются слушания по делу об обрушении дома на улице Куйбышева 103

На стройке Перми найден боевой снарядНа стройке Перми найден боевой снаряд

В центре Перми появится катокВ центре Перми появится каток

В некоторых районах Прикамья выпал градВ некоторых районах Прикамья выпал град

Пермский край активно поддерживает фермерские хозяйстваПермский край активно поддерживает фермерские хозяйства

В судебной практике появится новая форма пресеченияВ судебной практике появится новая форма пресечения

Добровольцы Коми-округа собирают деньги на скульптуру-талисманДобровольцы Коми-округа собирают деньги на скульптуру-талисман

Мэр Перми проверил ход реконструкции Северной дамбыМэр Перми проверил ход реконструкции Северной дамбы

В Перми все больше выпускников-отличниковВ Перми все больше выпускников-отличников

Профилактические работы на теплосетях Перми подошли к «экватору»Профилактические работы на теплосетях Перми подошли к «экватору»

Вступили в силу новые правила регистрации транспортных средствВступили в силу новые правила регистрации транспортных средств

Пермский край в цифрахПермский край в цифрах

Пермяк сбил лосяПермяк сбил лося

Инспектор пожарного надзора осужден за взяткиИнспектор пожарного надзора осужден за взятки

Регион окажет помощь Юсьвинскому районуРегион окажет помощь Юсьвинскому району

В Перми пойман вор-охранникВ Перми пойман вор-охранник

Одним долгостроем в Перми станет меньшеОдним долгостроем в Перми станет меньше

Внимание, Розыск!Внимание, Розыск!

Студенты Пермского политеха вернулись из ТюмениСтуденты Пермского политеха вернулись из Тюмени

В Прикамье ведется восстановление мостов и дорогВ Прикамье ведется восстановление мостов и дорог

9 миллиардов рублей выделят на строительство моста через Чусовую9 миллиардов рублей выделят на строительство моста через Чусовую

В Перми появится 15 «длинных историй»В Перми появится 15 «длинных историй»

Школьники России осваивали прикамское небоШкольники России осваивали прикамское небо

Жители деревни Дёмино страдают от белесой пылиЖители деревни Дёмино страдают от белесой пыли

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru