На стройке Перми найден боевой снаряд
Накануне Пермь облетела новость – на стройке в микрорайоне «Ива» обнаружен снаряд. Оказывается, опасную находку сделали еще 4 июля. Но силовики решили сохранить все в тайне. Все же информация просочилась, и в первую очередь стало интересно, почему боеприпас все еще лежит на месте, не обезврежен, не уничтожен.
Наверное, сейчас это самый труднодоступный объект в Перми – строительная площадка на улице Сакко и Ванцетти. Там за строительным забором был обнаружен снаряд неизвестного происхождения и времени производства. Строители были эвакуированы. С возвышение видно сам котлован, строительная техника, может быть, присутствует, а вот людей там нет. Здесь присутствуют сотрудники ЧОП и полиция, но внутрь они не пускают.
На место выезжали пермские специалисты, об этом сообщили в военном комиссариате Пермского края.
Военный комиссариат Пермского края (по телефону):
- Решаются организационные вопросы в Екатеринбурге, планируется прибытие группы разминирования, выезд запланирован на завтра в 5-6 утра. То есть завтра после обеда.
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