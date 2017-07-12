Пермяк сбил лося
ДТП с участием автомобиля и дикого животного произошло в Добрянском районе возле отворота на деревню Бобки. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, со стороны Перми двигался "Лифан" под управлением 31-летнего водителя. На 28-м км трассы машина сбила лося, перебегавшего дорогу, после чего врезался в опору освещения. В результате пострадали два пассажира иномарки – 32-летняя женщина и 6-летний мальчик. Оба находятся в больнице. В ведомстве отмечают, что авария произошла в зоне действия дорожного знака "Дикие животные".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Инспектор пожарного надзора осужден за взятки
В Перми пойман вор-охранник
Одним долгостроем в Перми станет меньше
Внимание, Розыск!
В Прикамье ведется восстановление мостов и дорог
В Перми появится 15 «длинных историй»
Школьники России осваивали прикамское небо
Жители деревни Дёмино страдают от белесой пыли
Баскетбольный турнир «Кубок победы» посетил особый гость
Погода налаживается
Добавить комментарий: