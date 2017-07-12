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Пермяк сбил лося

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ДТП с участием автомобиля и дикого животного произошло в Добрянском районе возле отворота на деревню Бобки. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, со стороны Перми двигался "Лифан" под управлением 31-летнего водителя. На 28-м км трассы машина сбила лося, перебегавшего дорогу, после чего врезался в опору освещения. В результате пострадали два пассажира иномарки – 32-летняя женщина и 6-летний мальчик. Оба находятся в больнице. В ведомстве отмечают, что авария произошла в зоне действия дорожного знака "Дикие животные".

Метки: в Пермском крае, Аварии

Опубликовано: 12.07.2017 в 14:03 в рубрике - Вести Пермь

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