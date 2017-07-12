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Пермский край в цифрах

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9 миллиардов рублей выделяет Прикамью государство на строительство моста через Чусовую. Он будет построен в течение 5 лет, сообщает «КоммерсантЪ». Сейчас Пермский край готовится к прохождению процедуры достоверности сметной документации на проект. Также пройдет конкурс по выбору подрядчика на строительство. Новый мост через Чусовую соединится со строящимся Восточным обходом и объездной дорогой вокруг одноименного города. Кстати, новый мост через Чусовую может стать платным. Предполагается, что деньги должны давать транзитные перевозчики, а жители Прикамья будут пользоваться им безвозмездно.

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4217 рублей на человека - такова стоимость минимального набора продуктов питания в Пермском крае в июне месяце. Продуктовая корзина поднялась в цене на 5 процентов. Больше всего в июне подорожала свежая капуста - на 72 процента. На 40% стали дороже апельсины, а яблоки выросли в цене на 20%. Не значительно выросли цены на колбасные изделия и свинину, а также молочную продукцию. А вот свежие помидоры и огурцы наоборот подешевели - почти на 25 процентов.

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600 человек уже подали заявки на участие в международном пермском марафоне. Примечательно, что к пермякам присоединились жители из 36 российских городов, а также из Германии. Напомним, спортсмены, профессионалы и любители, пробегут по главным улицам Перми. Помимо марафонской дистанции в 42 километра 195 метров будет и полумарафонская - 21 км. Любители пробегут дистанции в 10 км или 3 км. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, получат по 500 тыс. рублей. Денежные призы предусмотрены также за второе, третье, четвёртое, пятое и шестое места.

Метки: в Пермском крае

Опубликовано: 12.07.2017 в 14:30 в рубрике - Вести Пермь

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