Инспектор пожарного надзора осужден за взятки

В Перми бывший инспектор пожарного надзора получил пять лет колонии за взятки. Как пишет интернет-издание «59.ru», 32-летний инспектор 28 отдела надзорной деятельности по Пермскому муниципальному району в 2015 году должен был провести выездную проверку соблюдения пожарной безопасности в одной компании. В начале декабря инспектор потребовал от директора фирмы взятку в размере 39 700 рублей за непроведение плановой выездной проверки и непривлечение организации к административной ответственности. В отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Получение взятки должностным лицом» и «Служебный подлог».