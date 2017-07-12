Одним долгостроем в Перми станет меньше
"Долгострой" на улице Щербакова 43 в Перми признан пригодным к эксплуатации. Cтроительство жилого дома на Щербакова, 43 началось в 2007 году. В 2014 году в ходе процедуры банкротства застройщика ООО "ТРАНК" объект был передан в жилищно-строительный кооператив. Теперь, когда строительство завершено, пайщики смогут приобрести право собственности на жилье и заселиться в долгожданные квартиры. Всего в Пермском крае на сегодняшний день значится 18 проблемных объектов. Число "обманутых" дольщиков составляет 1892 человека.
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