Одним долгостроем в Перми станет меньше

"Долгострой" на улице Щербакова 43 в Перми признан пригодным к эксплуатации. Cтроительство жилого дома на Щербакова, 43 началось в 2007 году. В 2014 году в ходе процедуры банкротства застройщика ООО "ТРАНК" объект был передан в жилищно-строительный кооператив. Теперь, когда строительство завершено, пайщики смогут приобрести право собственности на жилье и заселиться в долгожданные квартиры. Всего в Пермском крае на сегодняшний день значится 18 проблемных объектов. Число "обманутых" дольщиков составляет 1892 человека.