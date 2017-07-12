Внимание, Розыск!

Полицейские опубликовали фоторобот двух подозреваемых в нападении на мотоциклиста и его спутницы на дороге в центре Перми. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Известно, что злоумышленники передвигаются на белом внедорожнике «Кадиллак» с госномером н505тн выдан в 72 регионе. Всем, кому что-либо известно о местонахождении хулиганов, просят сообщить в правоохранительные органы.