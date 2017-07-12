В Перми пойман вор-охранник
Пермские оперативники задержали мужчину 1970 года рождения, подозреваемого в серии краж. Воришка проникал в подсобки кафе и брал личные вещи сотрудников заведения общепита.
На кадрах первого видеонаблюдения зафиксирован факт кражи 14 тысяч рублей из кошелька повара в кафе на Сибирской. На второй записи видно, как он похищает деньги у сотрудницы заведения с улицы Мира – 10 тысяч рублей. Причем работники общепитов видели, как этот человек ходил по кафе, но не придали этому значения, мужчина был одет в форму охранника. Злоумышленник подобным образом маскировался. Полиция полагает, что на счету воришки серия подобных хищений.
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