В Перми пойман вор-охранник

Пермские оперативники задержали мужчину 1970 года рождения, подозреваемого в серии краж. Воришка проникал в подсобки кафе и брал личные вещи сотрудников заведения общепита.

На кадрах первого видеонаблюдения зафиксирован факт кражи 14 тысяч рублей из кошелька повара в кафе на Сибирской. На второй записи видно, как он похищает деньги у сотрудницы заведения с улицы Мира – 10 тысяч рублей. Причем работники общепитов видели, как этот человек ходил по кафе, но не придали этому значения, мужчина был одет в форму охранника. Злоумышленник подобным образом маскировался. Полиция полагает, что на счету воришки серия подобных хищений.