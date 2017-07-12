В Прикамье ведется восстановление мостов и дорог

Восстановление разрушенных паводком мостов и дорог в селах Пермского района планируется завершить 15-16 июля, об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора. В деревне Байболовка на месте промыва дорожной насыпи временно установлен понтонный мост грузоподъемностью до 5 тонн и пешеходный мост. На мосту через реку Юг в поселке Юго-Камский проведен ремонт, движение автомобилей возобновлено. В Кунгурском районе восстановлено движение на участке дороги Хохлово-Ергач вблизи деревни Хохлово.