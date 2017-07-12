В Перми появится 15 «длинных историй»

В Перми уличные художники приступили к рисованию новых "Длинных историй Перми". Всего 15. Их растянут на главные заборы центральной Перми.

Над созданием эскизов трудилась целая команда художников из Перми, Саратова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Москвы и каждый попытался создать что-то запоминающееся.

Появились на пермских заборах и такие картины, которые нужно разглядывать издалека. Ведь на первый взгляд это обыкновенные цветные круги, но стоит отойти дальше и начинает вырисовываться портрет человека.

Стрит-арт работа сейчас в самом разгаре. Итогом этого художества станет минус 15 серых заборов в самом центре Перми. О том, как создаются длинные истории, смотрите в сюжете