Школьники России осваивали прикамское небо
Десятки пилотов и более 600 стартов. В Усть-Качке завершилось первенство России по авиационным радиоуправляемым моделям. Школьники из 12 регионов страны несколько дней осваивали небо Пермского района, а еще участвовали в научно-технической олимпиаде, тоже федерального значения.
Более 90 ребят из 12 российских регионов приняли участие в научно-технической олимпиаде и первенству страны по радиоуправляемым авиамоделям.
Теория и практика - ребята проходили тестирование и запускали в небо разнообразные модели летательных аппаратов разных классификаций. И в том и другом направлениях моделисты приятно удивили специалистов.
Пермяки в итоге показали неплохие результаты, заработали несколько медалей в разных номинациях, в том числе и Як-12М Михаила Красиков. А в общекомандном зачёте команда Пермского края завоевала серебро - общими усилиями ребята заняли второе место.
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