Жители деревни Дёмино страдают от белесой пыли

Целая деревня в Коми-Пермяцком округе задыхается от соседства с асфальтобетонным заводом. Всю округу заполнила белесая пыль. Она же, очевидно, оседает и в легких людей.

Источник проблемы – асфальтобетонный завод, что стоит в трехстах метрах от деревни Демино. Местные власти и руководство предприятия обещали, что на производстве установят специальные фильтры. И дым, и пыль до деревни доходить не будут. Оборудование установили, а ситуация не изменилась.

На заводе говорят, что работают по всем ГОСТам, даже проверка приезжала. Выяснили, что все в порядке. Руководитель не отрицает, что пыль может быть опасной для здоровья. Но все же все необходимые документы для производства в порядке.

Прокуратура Кочевского района намерена заняться этой историей. Пока идет проверка, местные жители боятся установления теплой погоды. Ведь вместе с ней не будет дождей, а это значит, что исчезнет единственный на сегодня помощник в борьбе с белой пылью.