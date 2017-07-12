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Жители деревни Дёмино страдают от белесой пыли
Целая деревня в Коми-Пермяцком округе задыхается от соседства с асфальтобетонным заводом. Всю округу заполнила белесая пыль. Она же, очевидно, оседает и в легких людей.
Источник проблемы – асфальтобетонный завод, что стоит в трехстах метрах от деревни Демино. Местные власти и руководство предприятия обещали, что на производстве установят специальные фильтры. И дым, и пыль до деревни доходить не будут. Оборудование установили, а ситуация не изменилась.
На заводе говорят, что работают по всем ГОСТам, даже проверка приезжала. Выяснили, что все в порядке. Руководитель не отрицает, что пыль может быть опасной для здоровья. Но все же все необходимые документы для производства в порядке.
Прокуратура Кочевского района намерена заняться этой историей. Пока идет проверка, местные жители боятся установления теплой погоды. Ведь вместе с ней не будет дождей, а это значит, что исчезнет единственный на сегодня помощник в борьбе с белой пылью.
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