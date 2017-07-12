Баскетбольный турнир «Кубок победы» посетил особый гость
В Перми завершается турнир по баскетболу "Кубок победы". В финале играют "Урал-Грейт Юниор" и команда "Купол-Родники" из Ижевска. Специальный гость – чемпион NBA, призер олимпиады и обладатель еще много каких титулов – Тимофей Мозгов.
Болельщики, и сами финалисты на паркет не спешат. Все окружают звёздного гостя. Тимофей Мозгов - чемпион NBA, ныне игрок команды "Brooklyn Nets", кумир маленьких баскетболистов и их родителей. Здесь же сегодня чемпионский перстень NBA. Сделанный из драгоценных камней, для российского спорта имеет особый вес - это один из двух перстней, завоёванных воспитанниками отечественного баскетбола.
Сегодня система подготовки баскетболистов в регионе включает школьный, студенческий и профессиональный спорт. И, как заявляют тренеры, одно без другого существовать не может. Плюс к тому, Пермь давно снискала славу достойной площадки для проведения общероссийских и международных турниров.
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