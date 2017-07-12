Погода налаживается

Наконец, хорошие вести пришли от синоптиков, которые пообещали, что уже на этой неделе будет достигнута климатическая норма для середины лета. C 12 июля столбик термометра начнет ощутимо подниматься. При этом количество осадков будет только уменьшаться и в итоге станет тепло и сухо.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ:

- Температура воздуха начнет ощутимо повышаться с четверга, когда по северу края потеплеет до 25-26С днем. К пятнице такая теплая погода ожидается уже на всей территории края.