Погода налаживается

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Наконец, хорошие вести пришли от синоптиков, которые пообещали, что уже на этой неделе будет достигнута климатическая норма для середины лета. C 12 июля столбик термометра начнет ощутимо подниматься. При этом количество осадков будет только уменьшаться и в итоге станет тепло и сухо.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ:

- Температура воздуха начнет ощутимо повышаться с четверга, когда по северу края потеплеет до 25-26С днем. К пятнице такая теплая погода ожидается уже на всей территории края.

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 12.07.2017 в 09:37 в рубрике - Вести Пермь

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