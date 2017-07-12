Мэр города проинспектировал дорожные стройки Перми

Глава Перми с коллегами из мэрии закончили инспекционную поездку по местам главных дорожных строек краевой столицы. Доложено: график везде выдерживается, а кое-где и опережается.

Сейчас самый пик дорожных работ и на это время приходится пик проверок работ подрядчиков, поэтому представители администрации погрузились в микроавтобус и поехали на конкретные объекты.

Работы выполняются быстрее, чем планировалось. Несмотря на погоду.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми:

- Мы графики на объектах федеральных опережаем везде. Причем опережаем на очень большой срок.

Что касается городских, то сроки сдачи, утверждают в администрации, в действительности - август-сентябрь, вместо тех, что в документах - октябрь-ноябрь. Примечательно, что некоторые объекты, к примеру, расширение бутылочного горлышка на Хасана, финансируют два бюджета - городской 25% и краевой 75% соответственно.

На пермские улицы тратят и дополнительные деньги тоже. По программе «Безопасные и качественные дороги» - полмиллиарда рублей.