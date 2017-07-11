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← Кудымкар собрал гостей на «Чудный карнавал»

Пермский край. Неделя за 159 секунд

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50 миллионов рублей. Столько в минувшем сезоне «на четверых» заработали пермские театры - оперы и балета, Театр-Театр, У Моста и ТЮЗ. Самым доходным оказался оперный - 108 миллионов рублей. Далее Театр-Театр и 62 миллиона зрительских рублей. Театр «У Моста» положил в карман 54 и ТЮЗ 40 миллионов соответственно.

Поход в театр давно перестал быть бюджетным развлечением. Конечно, билеты по 100-200 рублей попадаются везде, но обычно средний чек на трех среднестатистических человек измеряется уже в тысячах. Особняком, пожалуй, что, стоит лишь ТЮЗ. Здесь цена билета колеблется в пределах 200-500 рублей.

Предупреждение недели

Они наступают на Пермь. Как их только не называют: «терминаторы», «большой брат», «крысы» и, почему то, «хромые». Официально - это «КРИС» и «АРЕНА», мобильные устройства, которые фиксируют нарушения на дороге. Раньше их ставили на загородных трассах. Теперь обещают разместить на городских магистралях. Работают они как их стационарные коллеги. С одним только НО: где камеры висят, водители уже знают. А 34 «передвижки» могут оказаться где угодно. Что, собственно, неплохо. Страх наказания как метод профилактики нарушений никто не отменял.

Расчеты недели

13 - число счастливое. Такое количество детских учреждений пермские нефтяники выбрали для летнего отдыха детей сотрудников. Спектр полный: санаторные, оздоровительные и развивающие лагеря в Прикамье, для желающих - море. Анапа и Крым. За выбор мест отвечает специальная ведомственная комиссия. Каждое тщательно оценивают. Нефтяники говорят, что с государством они не конкурируют. А всего лишь хотят, чтобы детям сотрудников было интересно, комфортно и безопасно. Всего за лето на отдых отправятся 5 сотен ребятишек. За это «ЛУКОЙЛ-Пермь» заплатит 27 миллионов рублей.

Видео недели

Промобот спасает ребенка. Самое просматриваемое и параллельно самое загадочное видео Малыш пробует залезть на стеллаж. Конструкция со всем содержимым начинает падать. По счастью, рядом оказывается робот и ситуацию спасает. Он останавливает падение своим манипулятором. Ребенок в безопасности. Зрители в восторге. Но не все. В сети уже вовсю спорят, что это: реальные кадры или постановка.

Цитата недели

«Мы снимаем оптимистичное кино про древних слонов». Это режиссер Павел Печенкин о своей будущей работе. Возможно, что история раскопок под Оханском «дедушки мамонтов» станет основой для документального фильма. Раскопки ведутся уже несколько лет. Трогонтериевый слон считается предком гораздо лучше разрекламированных мамонтов. А его целый скелет - большой редкостью. В России их нашли всего шесть. Возможно, «минутка славы» достанется и им. Все тот же Павел Печенкин: «Спилберг воскресил динозавров в своем фильме и они стали чрезвычайно популярны».

Прогноз недели

Тепла не ждите. Синоптики в очередной раз не порадовали. Повторения прошлогоднего лета не случится. До середины месяца средняя температура не приблизится не то, что к максимальной, даже к стандартной для июля. Ну, и еще недельку может полить. Затем - потепление, которое таковым может считаться разве что на сегодняшнем температурном фоне. А к концу июля снова обещаны уже привычные дожди и прохлада.

Метки: в Пермском крае, в Перми

Опубликовано: 11.07.2017 в 12:46 в рубрике - Вести Пермь

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