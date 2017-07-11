Пермяки отметили День семьи, любви и верности автопробегом

16 автомобилей приняли участие в автопробеге, посвященном Дню семьи, любви и верности. Старт экипажей с символикой праздника был дан с площади возле Перми-1, затем машины проехали по центральным улицам города. Финальной точкой стал памятник Петру и Февронии на Сибирской.

Именно Пётр и Феврония Муромские считаются покровителями семьи и брака. Петра в юности ранили отравленным мечом. Его тело покрылось язвами, и никто не мог его излечить. Во сне князю было видение - исцелить его может крестьянка Феврония. И он пообещал жениться на ней, если она его исцелит - так и случилось. Еще при жизни эта пара стала образцом взаимной любви, обоюдной верности и семейного счастья.

Завершился праздник полётом белых голубей и возложением ромашек.

Цветок праздника – ромашка – самый простой и понятный символ любви. Ведь именно ромашку влюбленные срывают, чтобы узнать, любит ли их вторая половинка.