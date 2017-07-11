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6 тысяч пермяков остались без воды
Без воды остались 6 тысяч жителей пермского микрорайона Авиагрородок. Все это из-за раскопок на ул.Чердынская. Коммунальные службы говорят, что ремонт плановый. Люди жалуются, что их никто ни о чем не предупредил.
В доме по Чердынской, 12 начались ремонтные работы. В связи с этим микрорайон Авиагрородок остался без воды. Несмотря на то, что отключение водоснабжения плановое. В сложившиеся ситуации мало приятного.
И ещё о лишениях, связанных с живительной влагой. В Перми продолжаются гидравлические испытания теплосетей. На сегодняшний день "опрессовки" подошли к плановому экватору. В настоящее время из четырех сотен участков в Перми в процесс проверки включено ровно половина.
По всем возникшим вопросам жители могут обратиться в Центральную диспетчерскую службу ЖКХ г. Перми 057 или диспетчерскую службу теплоснабжающей организации ООО "Пермская сетевая компания" 237-65-40.
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