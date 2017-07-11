Специалисты ПГНИУ создают виртуальный музей
В музее истории Пермского классического университета приступили к созданию виртуального музея. Причем сразу в формате 3D. Уже скоро разглядеть коллекции можно будет не выходя из дома.
Сегодня 3D-моделирование - наиболее реалистичный способ воссоздать прошлое. Одна из функций - решение научных проблем. Самый известный пример – римский Колизей. По одной из версий, помимо гладиаторских боёв здесь проходили масштабные водные сражения с использованием настоящих кораблей. Чтобы проверить, создали 3D-модель и выяснили - для крупных водных боёв Колизей маловат.
Создание коллекции Пермского университета началось в год его основания - в 1916-м. Древнегреческая коллекция включает предметы с VI в. до н.э. до II века нашего времени. В открытом виртуальном доступе появились 10 из них.
С 3D-коллекциями не имеют значения часы работы экспозиции или расстояние до нее: сегодня находясь в Перми или любом другом городе, можно в считанные секунды оказаться, например, в испанском музее Сальвадора Дали и в деталях разглядеть интерьер знаменитой комнаты с диваном в виде губ.
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