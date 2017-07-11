В Прикамье началась операция «Автобус»
Операция "Автобус" началась сегодня в Пермском крае. Продлится она больше недели. Особенно актуально это для Перми, где в условиях резко усугубившихся дорожных заторов водители общественного транспорта порой в ущерб правилам дорожного движения пытаются сократить время в пути. С сегодняшнего дня за ними ведется скрытое наблюдение.
Автомобиль ГИБДД начинает следовать за конкретным автобусом. Сегодня это был маршрут номер один. Инспектор фиксирует нарушения на камеру и на бумаге. Затем на конечной остановке происходит визуальный осмотр машины. В итоге водителю сообщают обо всех его нарушениях.
Алексей Винокуров, начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД управления МВД России по г. Перми:
- По вине водителей автобусов совершено 26 ДТП, в которых погибло 3 водителя, 33 человека получили ранения различной степени тяжести. Наблюдается рост ДТП с погибшими людьми по вине водителей автобусов. В связи с этим запланированы и проводятся профилактические мероприятия.
Подобные мероприятия проходят регулярно - один-два раза в неделю. И по всему городу. Сегодня, к примеру, на площади Карла Маркса, Садовом и Центральном рынке. Количество пойманных на нарушениях водителей, как, впрочем, и суммы штрафов, небольшие. На то оно, мероприятие "Автобус",и профилактическое.
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