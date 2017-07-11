Мост через реку Юг восстановят за две недели

На восстановление моста через речку Юг, который снесло водой в минувшую пятницу, понадобится две недели. Только тогда должно быть восстановлено движение по недавно построенной дороге недалеко от Бершети. Как идет ремонт сейчас, смотрите в сюжете

Представители проектного института должны определиться, что все-таки делать с размывом грунта - засыпать или понадобятся дополнительные инженерные сооружения. Все это затягивает срок запуска движения на этом участке дороги. Изначально говорили о 6-7 днях, сейчас уже понятно, что срок этот будет гораздо длиннее.

Уровень воды в реке Юг снизился и ничего не угрожает ни мосту, ни насыпи. Движение организовано по старой трассе Пермь-Екатеринбург через Бершеть. Как мы убедились на собственном опыте, особенных затруднений в автомобильном движении там не наблюдается. На данную минуту идет только разбор завалов, о восстановлении самого провала пока речь не идет.