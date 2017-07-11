Водитель иномарки избил мотоциклиста в центре Перми
Пермские полицейские возбудили уголовное дело в связи с дорожной разборкой, которая получила большой общественный резонанс. Двое молодцев в самом центре Перми с битами в руках напали на байкера.
Мотоциклист рассказал, что водитель иномарки допустил опасный манёвр, и мотоциклист на одном из перекрёстков указал ему на зеркало и поворотник. На следующем перекрёстке Андрею и его пассажирке пришлось отбиваться от тех, кто был в Кадиллаке.
Потасовка продолжалась недолго, за это время на помощь к мотоциклистам пришёл только один мужчина, который пытался урезонить автомобилистов с битами. Ему не перепало, а вот байкер благодарит крепость шлема своего и подруги.
Независимо от полицейского расследования, молодой человек может обратиться в суд с гражданским иском. Надо только понять, с кого взыскивать. Люди с битами не представились, а номера у машины вообще были тюменские.
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