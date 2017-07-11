Коми-округ взят под шефство пермскими больницами
Коми-Пермяцкий округ под шефство взяли специалисты Пермской краевой клинической больницы. Пока так планируется решать проблему доступности качественной медицинской помощи на селе. В составе бригады врачей выездной поликлиники 11 узких специалистов, а также специализированные инструменты и приборы
Врачи на месте ставят диагнозы, определяют дальнейшее лечение. Пациентов с тяжелыми заболеваниями отправляют в Пермь. И вся работа идет с местными коллегами. Для последних это возможность получить практический совет.
С начала мая врачи краевых больниц только в Коми-округе приняли около 5 тысяч пациентов. Так называемая, "Выездная поликлиника" по всему краю уплотняет график поездок.
Задача для Министерства здравоохранения - чтобы все жители Прикамья получали качественную медицинскую помощь независимо от их места жительства.
В каждом районе врачи "Выездной поликлиники" побывают дважды, что позволит принять гораздо большее число пациентов, а также корректировать лечение тех, кого доктора уже осматривали.
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