Коми-округ взят под шефство пермскими больницами

Коми-Пермяцкий округ под шефство взяли специалисты Пермской краевой клинической больницы. Пока так планируется решать проблему доступности качественной медицинской помощи на селе. В составе бригады врачей выездной поликлиники 11 узких специалистов, а также специализированные инструменты и приборы

Врачи на месте ставят диагнозы, определяют дальнейшее лечение. Пациентов с тяжелыми заболеваниями отправляют в Пермь. И вся работа идет с местными коллегами. Для последних это возможность получить практический совет.

С начала мая врачи краевых больниц только в Коми-округе приняли около 5 тысяч пациентов. Так называемая, "Выездная поликлиника" по всему краю уплотняет график поездок.

Задача для Министерства здравоохранения - чтобы все жители Прикамья получали качественную медицинскую помощь независимо от их места жительства.

В каждом районе врачи "Выездной поликлиники" побывают дважды, что позволит принять гораздо большее число пациентов, а также корректировать лечение тех, кого доктора уже осматривали.