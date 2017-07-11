Река Бабка в Кукуштане вернулась в русло

В Кукуштане река Бабка вернулась в русло, освободив от воды жилые дома. Всего 42 строения, хозяева которых только сегодня смогли приступить к восстановлению владений. Первыми ущерб посчитали муниципальные власти. Конкретно их имущество уничтожено на 8 миллионов рублей. О том, сколько потеряли люди - жители Кукуштана – пока никто сказать точно не может.

По официальной информации, подтопленных домов сейчас нет. А еще в пятницу картина была совершенно иной. Уровень воды был превышен на 1 метр 70 сантиметров. Подтопленными оказались сразу 42 дома. Сейчас хозяева подсчитывают ущерб. В основном это деревянные строения, приходится сушить пол и стены. В некоторых местах поврежден фундамент.

Первым делом ущерб от большой воды посчитали муниципальные власти. Всего размыто более 3,5 километров дорог. Разрушено два небольших мостика. Общая сумма ущерба более 8 миллионов рублей.

Пожалуй, самый массовый ущерб разлив реки принес огородникам. В общей статистике это может и не учитывается, но только в одном кооперативе «Геолог» более полусотни участков, и практически везде урожай здесь оказался загублен.

Ущерб в частных домовладениях, конечно, подсчитывают, но компенсация здесь возможна исключительно от доброй воли краевых властей. Как заявили, в местном бюджете на эти цели денег не предусмотрено.